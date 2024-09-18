以前、淡路屋が販売する人気の駅弁「ひっぱりだこ飯」と兵庫県警の異色コラボ商品『兵庫県警版ひっぱりだこ飯』を紹介しましたが、駅弁の淡路屋と兵庫県警がコラボ！パトカーデザインの『兵庫県警版ひっぱりだこ飯』が新発売このほど、2024年9月21日〜30日に実施される、秋の全国交通安全運動の周知を目的として、『兵庫県警版ひっぱりだこ飯＆蓋セット』が再び登場です。ひっぱりだこ飯の陶器を、兵庫県警のパトカーを模した白と