【「ゲームギフト」サービス終了】 9月30日 サービス終了 Glossomが運営するゲーム情報メディア「ゲームギフト」が9月30日を以ってサービス終了することが告知された。 本サイトは、スマホゲームの限定アイテム、課金に役立つギフトカード、また限定スペシャルグッズなどが無料で配布されるゲーム情報メディア。