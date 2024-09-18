◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（１８日・神宮）【広島】１（中）秋山、２（捕）坂倉、３（三）小園、４（右）野間、５（一）堂林、６（左）末包、７（遊）矢野、８（二）菊池、９（投）九里【ヤクルト】１（遊）長岡、２（右）並木、３（左）サンタナ、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）山田、７（捕）中村、８（中）岩田、９（投）ヤフーレ