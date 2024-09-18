貨物を運ぶための容器「コンテナ」。近年では物流だけでなく、宿泊施設や美術展の舞台など他の用途に活用される例も増えています。そんななか兵庫県宍粟市に、オレンジ色のコンテナがひときわ目を引く場所があります。詳しく取材しました。☆☆☆☆☆コンテナがたたずんでいるのは宍粟市山崎町。周りには、公園やドッグラン、なぜかピザ窯もあります。実はここ、全部含めてサンドイッチ専門店なのです。サンドイッチ専門店「