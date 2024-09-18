JRAは18日、A.シュタルケ騎手に対して、短期騎手免許を交付することを発表した。 期間は9月21日(土)から11月8日(金)まで。同騎手はワールドエースで制した14年マイラーズCなど重賞4勝を含むJRA通算87勝を挙げており、今回は20年冬以来、約4年半ぶりの短期免許取得となる。身元引受調教師は栗東・池江泰寿師。契約馬主は有限会社社台レースホース。詳細は以下の通り。 ■アンドレアシュ・シュ