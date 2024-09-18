何をやってもしかられると歌った河村市長を、大村知事が批判しました。 【写真を見る】「論外」「市民が迷惑」歌手 河村たかし市長を大村秀章知事が痛烈批判「歌ったらいかんわけ？」市長も反論 14日、名古屋・大須のイベントにご機嫌で出てきた名古屋市の河村市長。自身の体験談をもとに、自ら作詞した「何をやってもしかられる」で歌手デビューしました。本人は、名古屋を盛り上げるためにつくった曲だと主張。 （河