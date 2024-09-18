◆パ・リーグ西武―オリックス（１８日・ベルーナドーム）【オリックス】１（二）大里、２（三）西野、３（一）太田、４（左）西川、５（右）杉本、６（遊）紅林、７（指）内藤、８（捕）福永、９（中）渡部、▽投＝エスピノーザ【西武】１（右）長谷川、２（遊）源田、３（中）西川、４（指）佐藤龍、５（一）野村大、６（二）外崎、７（左）岸、８（捕）古賀、９（三）滝沢、▽投＝隅田