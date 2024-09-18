◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１８日・バンテリンドーム）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（一）大山、５（三）佐藤輝、６（左）前川、７（捕）坂本、８（遊）木浪、９（投）村上【中日】１（中）岡林、２（三）福永、３（左）カリステ、４（一）石川昂、５（右）細川、６（遊）村松、７（二）板山、８（捕）加藤匠、９（投）高橋宏