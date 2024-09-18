◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）巨人は１８日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。浅野翔吾外野手が２試合連続となる５番で先発出場する。１６日の中日戦（東京ドーム）はベンチスタートだったココ・モンテス内野手は「６番・左翼」で２戦ぶりの先発復帰となった。【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（中）桑原、７（捕）戸柱、８