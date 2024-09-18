野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（４９）が１８日、巨人・ＤｅＮＡ戦が行われる東京ドームを訪問。巨人の練習を視察した際には阿部監督らと会話した。この日はテレビ解説の仕事で１３年ＷＢＣで侍ジャパンの監督を務めた山本浩二氏が訪れていて、井端監督との侍ジャパン指揮官ツーショットも実現した。侍ジャパンは１１月から日本、台湾で行われる「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」で世界