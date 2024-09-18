人と動物の共生を図る東北虎豹国家公園中国黒竜江省赤外線カメラが捉えた国家1級保護野生動物のシベリアジャコウジカ。（4月18日撮影、東寧＝新華社配信）【新華社ハルビン9月18日】中国黒竜江省東寧市の東北虎豹国家公園東寧管理保護センター管理区でこのほど、赤外線カメラが野生の東北虎（アムールトラ）「完達山1号」と東北ヒョウ（アムールヒョウ）の活動の様子を捉えた。同園は中国で最初に設立された国家公園の一つで