ToppDogg出身のパク・ヒョンホと歌手のウン・ガウンが、2人で番組に出演する。本日（18日）、チャンネルA「花婿修業」はOSENに「ウン・ガウン、パク・ヒョンホカップルが『花婿修業』にレギュラーメンバーとして参加する。最近、撮影を終え、25日に放送する予定だ」と明らかにした。2人は先月、恋人関係であることを認めた。当時、ウン・ガウンがパク・ヒョンホより5歳年上という点で注目を集めた。パク・ヒョンホが所属するSTARIT