提供 岡山高島屋 新幹線で作りたてを運びます。大阪のおいしいグルメを集めたイベントが岡山市のデパートで始まりました。 販売前から長い行列ができた岡山高島屋の「大阪うまいもん特集」です。人気の4つの商品は18日朝に大阪で作られ、新幹線で運ばれてきました。 喜八洲総本舗の「みたらし団子」（5本入り 601円）に、グリル梵の「ビーフヘレカツサンド」（ハーフ 1201円）。 天むす・す