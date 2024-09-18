俳優・真田広之が主演と制作を手がけたディズニープラスのドラマ「SHOGUN 将軍」が15日（現地時間）、「76回エミー賞」で史上最多となる18部門を受賞した。快挙が日本で大きな話題を集める中、主演女優賞を受賞したアンナ・サワイが、韓国でも注目されている。 【写真】「パチンコ2」ポスターアンナ・サワイもしっかり写っている 実はサワイのスクリーンデビュー作が、ピ（Rain）の主演作「