高松市午後1時半ごろ 18日は岡山県、香川県ともに各地で気温が高くなり、最も遅い猛暑日を更新した地点もありました。 倉敷市で35.8℃、真庭市の久世で35.3℃、岡山市では35.2℃と岡山県で最も遅い猛暑日を更新しました。香川県では綾川町の滝宮でも35.7℃と猛暑日となりました。 また、19日も引き続き暑くなりそうです。 予想最高気温をみると、岡山市や高梁市では36℃、三豊市の財田でも36℃と、猛暑日になる