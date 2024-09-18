女優・川口春奈が１８日、ＳＮＳを更新。ジャパンウィメンズブランドアンバサダーを務めるＦＥＮＤＩの最新コレクションに身を包んだ姿を披露した。体にぴったりした黒い革のノースリーブのワンピースに黒いブーツというスタイルに、黒いコートを袖を通さずに羽織った姿。バッグももちろんＦＥＮＤＩ。続く投稿では、白いシャツのウエストを絞り、黒いパンツ、黒いローファー、白いバッグと、もちろん全身ＦＥＮＤＩ。ファン