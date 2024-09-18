【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領が今月米国に提示する戦争終結案「勝利計画」の骨格が18日、分かった。必要な米欧製兵器の数量や狙いを説明し、長射程兵器によるロシア領攻撃の容認を求める。計画の概要判明は初めて。