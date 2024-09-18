５３年前の１９７１年９月１８日、世界初のカップ麺「カップヌードル」（日清食品）が東京・新宿の百貨店で発売されました。２０２１年にはシリーズ累計世界販売数が５００億食を突破。世界で愛される食品です。読売新聞朝刊の投書欄「気流」には、カップ麺への思いをつづった投書が寄せられてきました。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「カップ麺」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時