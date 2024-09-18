【AFP＝時事】レバノン各地でイスラム教シーア派（Shiite）組織ヒズボラ（Hezbollah）が使用しているポケットベル（ポケベル）型の小型通信機器が同時爆発した事件で、台湾の通信機器メーカー「ゴールドアポロ（Gold Apollo）」は18日、この機器は提携するハンガリー企業が製造したものだと発表した。米紙ニューヨーク・タイムズは、ゴールドアポロ製のポケベルが爆発に関与していると報じたが、ゴールドアポロは言及されたモデ