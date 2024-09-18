世界的な半導体企業や国内メガバンクグループなどから約300億円の出資を受けたAI（人工知能）企業「Sakana AI」の幹部がANNの取材に応じ、「日本の課題を解決していきたい」と抱負を語りました。Sakana AI伊藤錬COO（最高執行責任者）「筆頭の投資家としてMUFGに入っていただき、MUFGに代表されるような日本の会社、日本の金融機関と大きな事業を作っていきたい」MUFG山本忠司常務「業務の高度化はもちろんだが、もう一段進