プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が9月16日、自身のInstagramを更新し、沖縄県・宮古島でのビキニ姿を公開した。村上は「結婚式のため、宮古島に行ってきました♡海も気持ちよかったー♡式当日の写真も随時載せていきます♡♡楽しみにしててね！最高だから！！w」とコメントし、ファンの注目を集めた。ビキニ姿には「スタイル抜群」「タテ割れ、いいね」「水着可愛いよ、かなちゃんは本