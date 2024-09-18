暗証番号を押して解錠する電子キー式のマンションの女性宅に侵入したとして、大阪府警は18日、同じマンションに住む会社員の柳原伸嗣容疑者（27）=同府吹田市=を住居侵入などの疑いで逮捕したと発表した。「キーパネルに付いた指紋から、よく押される数字を特定し、何度か並べ替えた上で暗証番号を割り出した」との趣旨の説明をしているという。吹田署によると、逮捕容疑は5月中旬、こうした手法で30代女性宅のドアの電子キー