青森県出身のタレント王林（26）が18日までにインタグラムを更新。沖縄での写真を複数枚アップした。「ビーチはしごしたOKINAWA」と書き出し、沖縄での写真をアップ。白タンクトップ姿に始まり、白と黒のゼブラ柄のビキニ写真も披露し「暦の上では秋だけど心と気温はまだ夏だなぁ年末まで怒涛の日々になるから、今年は上半期いっぱい旅したの顔晴れる」とつづった。王林の投稿に対し「水着がセクシー」「本当、女神っす」「大