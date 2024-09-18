モデル、タレントで麻雀プロとしても活躍する岡田紗佳（30）が18日までにインスタグラムを更新。涼しい目元から相手を見下ろす写真を連投し、話題になっている。「Mリーグ2024−2025」でのプレー中写真を数枚セレクト。クールなまなざしで相手を見下ろしながら、ペットボトル飲料を手にする写真を数点アップし「ねぇ、みんなそんなに見下ろされたいの？ドMなの？？？#上からさやかトレンド入りしちゃったよね#Mリーグ」と