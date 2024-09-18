ＪＲ東日本新潟支社は、あす９月１９日（木）は大雨が見込まれるとして上・中越地方の列車に遅れや運休が発生する可能性があると発表しました。天候の状況などによってこのほかの線区にも遅れや運休が発生する可能性があるとしています。運休などが発生した場合、バスなどによる代行輸送は行わないということです。今後の運行情報や気象情報にご注意ください。