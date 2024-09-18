ソフトバンクは、18日16時12分ごろ～16時34分の間、西日本エリアの一部地域で通信障害が発生していたことを明らかにした。現在は復旧済み。 ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの携帯電話サービスのほか、おうちのでんわ、ソフトバンク回線を利用するMVNOに影響した。緊急通報にも影響したという。 現在も通信を利用しづらい状態が続いている場合、携帯電話の再起動や機内モードのOFF/ONで改善す