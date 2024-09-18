今日まで続く、韓国映画躍進の原点──。それが、1999年に公開された『シュリ』だったことは疑いようもない。同作品は、複雑な権利問題により長らく再上映もDVDも配信もない「幻の傑作」状態だった。しかしこのたび、デジタルリマスター版として25年ぶりにスクリーンに帰ってきた。リバイバル上映に尽力した監督のカン・ジェギュに、同作品への思いを訊いた。