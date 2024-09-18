厚労省の移植医療体制方針案のポイント厚生労働省は18日、脳死や心停止後の移植臓器をあっせんする日本臓器移植ネットワークの業務を分散し、あっせん機関を複数化する移植医療体制の方針案を有識者委員会で公表した。臓器提供数の増加に伴い移植ネットの対応の遅れを指摘する声があり、業務の負担を減らして提供増につなげる狙いだ。移植ネットは臓器提供者と移植希望者を仲介し、心臓や肺などをあっせんする国内唯一の機関。