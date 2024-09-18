三菱ＵＦＪ銀行は１９日から、各地の商業施設内に、個人の資産運用の相談に応じる数日間限定の「お試し店舗」を始める。既存の店舗網では十分に対応できていないとみられる潜在的な富裕層を中心に顧客のニーズを捉え、来年から本格化させる個人向け新業態の出店に生かしたい考えだ。第一弾として、長野県軽井沢町のアウトレットモール「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」に１９日から４日間、試行店舗を構える。通常の銀行