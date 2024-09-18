全世界で大流行中の「16タイプ診断（MBTI）」。MBTIとは、93問の質問に答えることで16タイプにわけ、性格や特徴、相手と自分の相性を知ることができものなんです！今回は、大人気のK-POPアイドル「HiHi Jets」のMBTIをご紹介します。HiHi Jets（ハイハイジェッツ）とは？この投稿をInstagramで見るジュニア【公式】(@jr_official_)がシェアした投稿HiHi Jets（ハイハイジェッツ）とは、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア5人で構