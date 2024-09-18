台風14号は今夜遅くにかけて、沖縄本島地方に最も近づく見込みです。沖縄と奄美、九州南部は、19日（木）にかけてうねりを伴った高波に警戒し、強風、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、高潮、落雷や突風に注意が必要です。19日（木）も、まだ真夏の空気に覆われたままの地域が多く、東海から西は35℃前後、九州北部は37℃を超える所があるでしょう。屋外の作業などは、真夏と変わらない暑さ対策が必要です。西日本を中心とし