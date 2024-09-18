2024年上半期（1月〜6月）、プレジデントオンラインで反響の大きかった記事ベスト5をお届けします。仕事術部門の第5位は――。（初公開日：2024年4月1日）英語でうまくコミュニケーションするにはどうすればいいか。外資系航空会社でキャビンアテンダントとして働くRyucrewさんは「日本人は『すいません』という感覚で“Sorry”を連発しがちだが、やめたほうがいい。都合のいい存在として扱われてしまう」という――。※本稿は、Ry