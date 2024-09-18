ソフトバンクは１８日、出場選手登録を外れた近藤健介外野手（３１）の症状が「右足関節捻挫」であることを発表した。近藤は１６日のオリックス戦（京セラ）で二盗を決めた際に右足を痛めて交代。試合中に大阪市内の病院で検査を受けていた。１７日に登録抹消となりこの日、久留米市内の病院で再検査。今回の診断となった。近藤はリーグ唯一の打率３割台を記録するなど、圧倒的な打撃で首位を走るチームをけん引。ここまで