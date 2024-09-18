YouTubeなどには字幕のついた動画があふれているが、本当にわかりやすくなっているのだろうか。スタンフォード大学オンラインハイスクール校長の星友啓さんは「すべてを文字起こしした動画はむしろインプットの妨げになることが分かっている」という――。※本稿は、星友啓『スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長が教える脳が一生忘れないインプット術』（あさ出版）の一部を再編集したものです。■「動画の字幕」実