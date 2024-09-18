「ソフトバンク−日本ハム」＜9月18日みずほPayPay23回戦＞試合開始 18：00先攻：日本ハム後攻：ソフトバンク◆ 福岡ソフトバンクホークス（二）川瀬（遊）今宮（三）栗原（指）山川（一）中村晃（右）正木（左）柳町（捕）海野（中）周東P. 大関◆ 北海道日本ハムファイターズ（左）水谷（二）上川畑（三）清宮（指）レイエス（一）マルティネス（右）万波（遊）水野（捕）伏見（中）松本剛P. 伊藤