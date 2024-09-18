「楽天−ロッテ」＜9月18日楽天モバイル22回戦＞試合開始 18：00先攻：ロッテ後攻：楽天◆ 東北楽天ゴールデンイーグルス（右）小郷（遊）村林（中）辰己（三）浅村（指）安田（一）渡邊佳（左）伊藤裕（二）小深田（捕）太田P. 藤井◆ 千葉ロッテマリーンズ（中）藤原（二）藤岡（左）荻野（一）ソト（指）ポランコ（三）中村奨（右）山本（捕）田村（遊）友杉P. カイケル