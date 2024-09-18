箱山は今春の選抜優勝に貢献日本高野連は18日、公式ホームページでプロ志望届提出選手一覧を更新。新たに花咲徳栄の石塚裕惺内野手や健大高崎の箱山遥人捕手らが8人が掲載された。石塚はプロ注目の遊撃手で、箱山とともにU-18にも選出された。箱山は健大高崎の主将を務め、4番打者として今春の選抜制覇にも貢献した。花咲徳栄からは上原堆我投手、岡山稜投手も提出。健大高崎は遊撃を守って上位打線を担った田中陽翔内野手も提