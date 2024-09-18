オーストラリア・ヴィクトリア州の競馬を統括するRacing Victoriaは17日、10月19日(土)にコーフィールド競馬場オーストラリアで行われるコーフィールドカップ(3歳上・豪G1・芝2400m)と、11月5日(火)にフレミントン競馬場で行われるメルボルンC(3歳上・豪G1・芝3200)のハンデ重量を発表した。 コーフィールドCに予備登録をした唯一の日本馬ワープスピード(牡5、