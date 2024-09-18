男性専用のネイルサロン運営で注目を浴びる女性起業家が、16日に放送されたラジオ番組で、新規事業に参入したことを明かしました。株式会社メンズケアジャパン代表取締役である坂下隆子さんは、日本で初めて男性専用ネイルサロン「オトコネイル」の運営を始めたことで注目を浴びている女性起業家です。その坂下さんは、今回、ラジオ番組『としちゃん・大貴のええやんカー！やってみよう!!』（ラジオ関西）9月16日に、新事業