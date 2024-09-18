新「ミライース」何が変わった？ダイハツの軽セダン「ミライース」の一部改良が2024年9月2日に発表されました。どういった点が変わったのでしょうか。またミライースはどういったユーザーから支持を集めているクルマなのでしょうか。実はこんな仕様もできる！ ダイハツ「ミライース」【画像】超カッコイイ！ダイハツ新型「”軽”セダン」を画像で見る（33枚）（30枚以上）初代ミライースは2011年に登場。当時、社会の環境志