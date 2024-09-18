◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１８日・楽天モバイル）【ロッテ】１（中）藤原、２（二）藤岡、３（左）荻野、４（一）ソト、５（指）ポランコ、６（三）中村奨、７（右）山本、８（捕）田村、９（遊）友杉、▽投＝カイケル【楽天】１（右）小郷、２（遊）村林、３（中）辰己、４（三）浅村、５（指）安田、６（一）渡辺佳、７（左）伊藤裕、８（二）小深田、９（捕）太田、▽投＝藤井