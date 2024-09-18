◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（１８日・みずほＰａｙＰａｙ）【日本ハム】１（左）水谷、２（二）上川畑、３（三）清宮、４（指）レイエス、５（一）マルティネス、６（右）万波、７（遊）水野、８（捕）伏見、９（中）松本剛、▽投＝伊藤【ソフトバンク】１（二）川瀬、２（遊）今宮、３（三）栗原、４（指）山川、５（一）中村晃、６（右）正木、７（左）柳町、８（捕）海野、９（中）周東、▽投＝大関