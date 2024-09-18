昨年のホープフルＳの勝ち馬で、前走のローズＳで５着に敗れたレガレイラ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、次走はエリザベス女王杯（１１月１０日、京都）への直行を検討していることが分かった。同馬を所有するサンデーサラブレッドクラブが９月１８日、公式ホームページで発表した。今週末に福島・ノーザンファーム天栄に放牧に出る予定という。