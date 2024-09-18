今日18日(水)も近畿地方は強い日差しが照りつけ、最高気温が35℃以上の猛暑日となった所がありました。奈良市では14時台に最高気温が35℃を上回り、統計開始(1953年)以来最も遅い猛暑日に。京都府舞鶴市では最高気温が37.9℃と、今日全国で最も高い気温を観測しています。季節は真夏からほとんど前進していませんが、猛烈な暑さは明後日20日(金)まで続きそう。3連休は少しずつ真夏のような暑さが和らいできそうです。今年の暑さは