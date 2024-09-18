なんとか追加の仕事を終わらせたツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんの夫。上司から食事に誘われ断ろうとする夫でしたが、そこに1本の電話が。その電話は妻の母からの着信でした。『いいから黙って食え』第18話をごらんください。 ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo ©tumutumuo