火曜深夜2時からは、「あのちゃんの電電電波♪」を放送！9月17日（火）の放送はゲストにリーガルリリーを迎え、チルい空間で脱力トーク。【動画】あのちゃん「毎日働いてばっかりでさ…」お疲れモード！？リーガルリリーと脱力チル&思い出の曲弾き語りテレビで見ない日はないほど大忙しのあのちゃん。「毎日働いてばっかりでさ…」と少々お疲れモードのため、アロマを炊き、部屋をチルい空間にしてゲストを迎えることに。遊び