テレビアニメ『ハピネスチャージプリキュア！』放送10周年を記念して、12月12日にイベント「ハピネスチャージプリキュア！ 10thファンミーティング」が開催されることが決定した。【画像】マジか！『ハピネスチャージプリキュア！』10周年ビジュアルプリキュアキャストの中島愛、潘めぐみ、北川里奈、戸松遥4人が出演し、トークあり、歌ありの内容でファンに感謝を伝える。チケットは10月上旬選考受付予定で、場所は都内イベ