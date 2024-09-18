日本陸連は18日、都内で理事会を開催した。議題には挙がらなかったが、女子やり投げパリ五輪金メダルを獲得した北口榛花（JAL）へ規定通りの報奨金300万円を支払うことになった。日本陸連の規定では五輪メダルの報奨金は金＝300万円、銀＝200万円、銅＝100万円。東京五輪までは金＝2000万円、銀＝1000万円、銅＝800万円で予算の都合により大幅減となっていた。山崎一彦強化委員長は「金額が独り歩きすると良くない。強化費も