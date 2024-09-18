【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）の裁判所は18日、米グーグルがEU競争法（日本の独占禁止法に相当）に違反したとして約14億9千万ユーロ（約2300億円）の制裁金の支払いを命じた欧州委員会の決定を取り消す判断を下した。