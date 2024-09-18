岸田首相の次の首相を選ぶ臨時国会について、自民党は野党側に来月1日に召集する方針を伝えました。自民党と立憲民主党の国会対策委員長が18日に会談し、自民党が次の首相を選ぶ臨時国会について、来月1日に召集する方針を伝えました。政府・与党内では、臨時国会が来月1日に召集されることで、早期の衆議院解散も可能になるとの見方が出ていて、最も早い場合、衆議院総選挙は10月15日公示・27日投開票の日程となります。自民党内